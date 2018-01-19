Постпред России при ОБСЕ: закон о реинтеграции Донбасса перечёркивает минские соглашения

Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса перечёркивает минские договорённости. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Сегодня Верховная рада Украины приняла законопроект о реинтеграции Донбасса, который перечёркивает минские договорённости. По сути, этот законодательный акт даёт президенту Украины право на возобновление масштабных военных действий без санкции парламента», — цитирует его РИА Новости.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

В МИД России заявили, что законом о реинтеграции Донбасса Киев хоронит Минские соглашения.