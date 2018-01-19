Постпред России при ОБСЕ: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе
Он отметил, что с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей по меньшей мере трижды было зафиксировано появление тяжёлых американских беспилотников «Глобал Хок» и один раз самолёта «Боинг Р-8А».
«По информации НПО «Атлантический совет», на вооружении радикального добровольческого батальона «Азов» находятся купленные у американской компании вооружения, включая противотанковые комплексы «Тоу», — цитирует Лукашевича РИА Новости.
Кроме того, он добавил, что американская компания «Эйртроник» с апреля прошлого года направляет Киеву ручные гранатомёты.
18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.
В конце декабря 2017 года Вашингтон решил предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины