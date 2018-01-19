Постпред России при ОБСЕ: США подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе

США и ряд других государств, вооружая украинских военных, подталкивают Киев к возобновлению кровопролития в Донбассе. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Он отметил, что с начала года на границах отдельных районов Донецкой и Луганской областей по меньшей мере трижды было зафиксировано появление тяжёлых американских беспилотников «Глобал Хок» и один раз самолёта «Боинг Р-8А».

«По информации НПО «Атлантический совет», на вооружении радикального добровольческого батальона «Азов» находятся купленные у американской компании вооружения, включая противотанковые комплексы «Тоу», — цитирует Лукашевича РИА Новости.

Кроме того, он добавил, что американская компания «Эйртроник» с апреля прошлого года направляет Киеву ручные гранатомёты.

18 января Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

В конце декабря 2017 года Вашингтон решил предоставить Киеву оборонительное вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности Украины