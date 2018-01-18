Рада одобрила участие иностранных военных в учениях на Украине в 2018 году

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Верховная рада приняла закон о допуске подразделений вооружённых сил других государств на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях.

Как передаёт «112 Украина», в поддержку законопроекта, внесённого президентом Петром Порошенко, проголосовали 235 народных депутатов.

Согласно документу, в текущем году планируется провести украинско-американские учения «Репид Трайдент» и «Си Бриз», многонациональные манёвры «Светлая лавина» и «Чистое небо», а также украинско-румынские учения «Ривериан».

Ранее сообщалось, что в 2018 году на Украине пройдёт не менее пяти учений с участием военнослужащих других стран.

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