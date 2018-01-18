Порошенко рассказал об «очень высоких» угрозах суверенитету Украины

Украинский президент Пётр Порошенко заявил об «очень высоких» угрозах суверенитету страны, на которые ВСУ готовятся адекватно отреагировать.

«Риски и угрозы нашему суверенитету, нашей территориальной целостности остаются всё ещё, к сожалению, очень высокими, как и угроза безопасности, стабильности для всех стран Европы и мира», — цитирует главу государства УНИАН.

Кроме того, Порошенко отметил сохранение напряжённой ситуации в Донбассе.

«Ситуация в Донбассе продолжает оставаться напряжённой. Только за последние 24 часа мы потеряли трёх наших воинов», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал ФБА «Экономика сегодня» ситуацию в Донбассе.