Додон назвал интересным разговор с российской журналисткой Ирадой Зейналовой
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что дал интервью российской журналистке Ираде Зейналовой.
«Интересный получился разговор», — написал Додон в Facebook.
По его словам, интервью можно будет посмотреть в 19:00 мск 21 января.
Накануне сотрудники погранполиции Молдавии отказали во въезде в страну Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у журналистки НТВ документального подтверждения целей визита в республику.
Подробнее — в материале RT.
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