Додон назвал интересным разговор с российской журналисткой Ирадой Зейналовой

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Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что дал интервью российской журналистке Ираде Зейналовой.

«Интересный получился разговор», — написал Додон в Facebook.

По его словам, интервью можно будет посмотреть в 19:00 мск 21 января.

Накануне сотрудники погранполиции Молдавии отказали во въезде в страну Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у журналистки НТВ документального подтверждения целей визита в республику.

Подробнее — в материале RT.

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