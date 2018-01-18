Додон назвал интересным разговор с российской журналисткой Ирадой Зейналовой

Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что дал интервью российской журналистке Ираде Зейналовой.

«Интересный получился разговор», — написал Додон в Facebook.

По его словам, интервью можно будет посмотреть в 19:00 мск 21 января.

Накануне сотрудники погранполиции Молдавии отказали во въезде в страну Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у журналистки НТВ документального подтверждения целей визита в республику.

Подробнее — в материале RT.