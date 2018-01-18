Ирада Зейналова вновь прилетела в Молдавию на интервью с Додоном

Российская телеведущая Ирада Зейналова, которую накануне не пустили в Молдавию, вместе со съёмочной группой прилетела в Кишинёв по приглашению президента страны Игоря Додона.

«Мы прилетели, как и вчера, по приглашению президента, у которого возьмём интервью», — цитирует ТАСС Зейналову.

При этом она объяснила, что 17 января она прилетела в Молдавию из Стамбула, а не из Москвы, так как согласие на интервью с президентом получила во время командировки в Турцию. Именно этот факт, по её словам, вызвал вопросы у пограничной полиции.

«Надеюсь, инцидент не повлияет на отношения России и Молдавии. Мы заинтересованы, чтобы они всегда были на высоком и позитивном уровне», — добавила телеведущая.

Накануне сотрудники погранполиции Молдавии отказали во въезде в страну Зейналовой. Поводом для этого стало якобы отсутствие у журналистки НТВ документального подтверждения целей визита в республику.

Подробнее — в материале RT.