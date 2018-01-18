Названа предварительная причина возгорания автобуса в Казахстане

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По предварительным данным, причиной возгорания автобуса в Казахстане могло стать короткое замыкание электропроводки.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил представитель ДЧС региона Виталий Синев.

При этом он добавил, что рассматриваются и другие версии.

Как сообщал телеканал «360», причиной возгорания пассажирского автобуса также могла стать паяльная лампа. С её помощью водители могли прогревать машину после ночных морозов. Данную версию высказали местные дальнобойщики.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что боковая дверь сгоревшего автобуса была заблокирована.

Жертвами пожара стали 52 человека.

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