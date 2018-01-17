Госкино Украины запретило прокат фильма «Матильда»

На Украине запретили прокат российского фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя. Об этом заявил член экспертного совета при Госкино Дмитрий Капранов.

«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в чёрном списке. Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — цитирует Капранова ТСН.

По его словам, люди из чёрного списка — это «нитраты», а их продукция является ядовитой.

Ранее сообщалось, что Госкино Украины запретило сериал «Сваты» после того, как Минкультуры страны внесло актёра Фёдора Добронравова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.