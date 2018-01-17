Госкино Украины запретило прокат фильма «Матильда»
«Вот сейчас мы не разрешили прокат «Матильды» по формальным критериям. Там музыкант, который там всё это дело делал. Он в чёрном списке. Наши зрители могут спросить: «Как так? Всего лишь музыкант, а вы запрещаете». А в ответ я могу сказать: «Вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами?» — цитирует Капранова ТСН.
По его словам, люди из чёрного списка — это «нитраты», а их продукция является ядовитой.
Ранее сообщалось, что Госкино Украины запретило сериал «Сваты» после того, как Минкультуры страны внесло актёра Фёдора Добронравова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности.