Украинский телеканал оспорил решение включить Добронравова в список угроз безопасности

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Украинский телеканал «1 + 1» оспорил в суде включение российского актёра Фёдора Добронравова в список лиц, которые «угрожают безопасности Украины». Об этом сообщается на сайте суда.

«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1»в Министерство культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истец просит суд отменить приказ Минкультуры о включении Добронравова в чёрный список, а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актёра.

Первое судебное заседание запланировано на 15 февраля.

Ранее сообщалось, что Госкино Украины запретило сериал «Сваты» после того, как Минкультуры Украины внесло актёра Фёдора Добронравова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны. 

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Украина
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