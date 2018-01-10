Украинский телеканал оспорил решение включить Добронравова в список угроз безопасности
«Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску ООО «Телекомпания «Студия 1 + 1»в Министерство культуры Украины и Государственного агентства Украины по вопросам кино», — говорится в сообщении.
Отмечается, что истец просит суд отменить приказ Минкультуры о включении Добронравова в чёрный список, а также отменить запрет Госкино на фильмы и сериалы с участием актёра.
Первое судебное заседание запланировано на 15 февраля.
Ранее сообщалось, что Госкино Украины запретило сериал «Сваты» после того, как Минкультуры Украины внесло актёра Фёдора Добронравова в список лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности страны.