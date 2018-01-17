Адвокат Януковича сообщил о его намерении вернуться на Украину

Бывший украинский лидер Виктор Янукович планирует вернуться на Украину. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк.

«Безусловно, он намерен вернуться на Украину. Пребывание на территории Российской Федерации является временной вынужденной мерой», — цитирует адвоката «Укринформ».

При этом Сердюк отметил, что у Януковича есть свидетельство о предоставлении временного убежища в России, «в связи с тем, что на территории Украины происходит его политическое преследование».

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Сердюка писала, что Януковичу продлили срок убежища в России до 26 октября 2018 года.