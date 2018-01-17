Эксперты прокомментировали новые высказывания Порошенко о России

Эксперты оценили новые высказывания президента Украины Петра Порошенко о России.

«В последние месяцы Порошенко столь часто говорит, что кто-то хочет уничтожить и разделить Украину, что поневоле складывается впечатление, будто он для этого подыскивает помощников», — заявил профессор МГУ политолог Андрей Манойло в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По словам Манойло, у таких громких заявлений главы государства лишь одна практическая цель — поднять свои предельно низкие рейтинги среди украинского населения.

Как считает эксперт, налицо подмена понятий, поскольку источник всех бед Украины находится внутри страны.

Со своей стороны, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с ФАН отметил, что такими заявлениями Порошенко пытается показать важность Украины и вынудить Запад оказать поддержку Киеву.

По мнению Безпалько, Москве не стоит реагировать на агрессивные выпады в её сторону.

«России нужно развивать свои интеграционные союзы, экономические, оборонные и геополитические проекты», — подчеркнул он.

Безпалько добавил, что с каждым годом будет всё проще реагировать на подобные заявления.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство, а также заявил, что Киев не должен доверять Москве ни при каких условиях.