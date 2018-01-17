Союз журналистов России осудил отказ пустить в Молдавию Ираду Зейналову

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв прокомментировал RT сообщение, что российскую журналистку и телеведущую Ираду Зейналову не пустили на территорию Молдавии.

«Конечно, Союз журналистов выражает крайнюю озабоченность действиями властей Молдавии. Сейчас там происходит конфликт между президентом и парламентом, тем не менее такие действия, с нашей точки зрения, неприемлемы, подлежат осуждению. Мы много работали вместе, я лично знаком с ней, она всегда очень грамотно подходила к освещению международной повестки», — отметил Соловьёв.

Он также выразил надежду, что молдавские власти в конце концов поймут, что на сегодняшний день «ограничения свободы слова недопустимы».

Ранее стало известно, что Зейналову не пустили в Молдавию.

Молдавский президент Игорь Додон прокомментировал инцидент с российской журналисткой.