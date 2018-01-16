Митя Фомин прокомментировал попадание в список угроз безопасности Украины

Российский певец Митя Фомин прокомментировал внесение его имени Министерством культуры Украины в список угрожающих безопасности страны лиц. Об этом сообщает kp.ru.

По словам певца, ему странно находить себя в списках людей, угрожающих национальной безопасности.

«Мне, конечно, это льстит: когда тебя наделяют несуществующими функциями и делают из тебя супергероя. Но ведь это полный абсурд. И к тому же элементарно противоречит утверждению о том, что я просто певец. Человек, который поёт песни. Я пою их во всём мире, в том числе и на Украине. Песни — моё основное оружие, и использую я его только в мирных целях», — отметил Фомин.

Ранее режиссёр Никита Михалков также отреагировал на попадание в список Министерства культуры Украины.

16 января стало известно, что в список лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, попали российские певцы Дмитрий Фомин и Василий Вакуленко (рэпер Баста), кинорежиссёр Никита Михалков и телеведущий Дмитрий Шепелев.