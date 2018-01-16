Никита Михалков прокомментировал попадание в список угроз безопасности Украины

Режиссёр Никита Михалков прокомментировал внесение его имени Министерством культуры Украины в список лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщает газета «Известия».

«Я абсолютно убеждён, что никто из нас, внесённых в этот список, не является угрозой для украинского народа, повторяю, именно народа. А то, что бандеровская верхушка считает нас угрозой, — я могу только этим гордиться», — заявил режиссёр.

Ранее стало известно, что в список лиц, представляющих угрозу безопасности Украины, попали российские певцы Дмитрий Фомин и Василий Вакуленко (рэпер Баста), кинорежиссёр Никита Михалков и телеведущий Дмитрий Шепелев.