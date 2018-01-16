Рада перенесла голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса

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Голосование по законопроекту о реинтеграции Донбасса перенесено, сообщил депутат крупнейшей в Верховной раде фракции «Блок Петра Порошенко» Владимир Арьев.

«Потерянный день в Верховной раде. Поправки к закону не проходят, время на исходе. Закона о деоккупации сегодня уже не будет. Признание России агрессором переносится на четверг», — написал депутат на своей странице в Facebook.

Как передаёт «Украинская правда», спикер парламента Андрей Парубий заявил, рассмотрение законопроекта продолжится в среду, 17 января. Отмечается, что депутатам осталось рассмотреть почти 200 поправок.

Ранее сообщалось, что депутаты Рады в ходе голосования за поправки к проекту закона отказались признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «террористическими организациями».

16 января украинский парламент рассматривал данный законопроект во втором чтении.

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