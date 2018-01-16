Порошенко подписал закон об исключении термина «инвалид»

Украинский лидер Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому предусматривается исключение из украинского законодательства и обихода термина «инвалид».

Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Целью закона является продолжение работы, начатой правительством во исполнение указа президента... относительно исключения из законодательства Украины и употребления термина «инвалид» и замены его термином «лицо с инвалидностью», — говорится в сообщении.

Этим документом вносятся изменения в 37 законов Украины, в положениях которых есть слова «инвалид», «ребёнок-инвалид» и «инвалид войны».