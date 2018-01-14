В МИД Украины сравнили уровень безопасности в России с сомалийским

Государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в своём Twitter назвал Россию, Сирию, Сомали опасными для посещения странами.

«В очередной раз просим украинцев не ехать в опасные страны: Ливию, Сирию, Йемен, Сомали, Россию. Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае», — написал он и приложил ссылку на новость агентства УНИАН.

Вкотре просимо українців не їхати до небезпечних країн: Лівія, Сирія, Ємен, Сомалі, Росія. Наші консули там дуже обмежені у можливостях допомогти, хоч і роблять неможливе, як у цьому лівійському випадку https://t.co/62iPueldt6 — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 14 января 2018 г.

Согласно агентству, украинский врач, работающий в Ливии, был похищен, но вскоре после инцидента освобождён.

Ранее в украинском МИД назвали поездки в Россию «билетом в один конец».