Порошенко назвал приоритетные реформы на Украине в 2018 году

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Президент Украины Пётр Порошенко заявил о планах продолжить реформирование страны в 2018 году.

«В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сферах и рынка земли», — написал украинский лидер в Facebook.

По его словам, первоочередная задача заключается в том, чтобы «не потерять темпы фундаментальных изменений».

К своему посту Порошенко прикрепил видеоролик, в котором уточняется, какие важные для страны законы должны быть приняты. Среди них документы о приватизации госимущества, о налоге на выведенный капитал, о валюте, об улучшении инвестиционной привлекательности Украины.

Также в ролике указано, что в 2018 году продолжится судебная реформа.

Ранее Порошенко назвал 2017 год переломным в реформировании Украины.

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