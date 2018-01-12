Гройсман рассказал, в каких сферах на Украине осталась коррупция

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что властям удалось достичь успехов в борьбе с коррупцией в системе государственных закупок, в сфере электронного декларирования, а также в газовой и медицинской отраслях.

«Где ещё у нас есть коррупция? Очевидно, что в правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги, по-прежнему наблюдается коррупция», — рассказал Гройсман в интервью грузинской версии Forbes.

Он добавил, что «крайне важно обеспечить успешную приватизацию».

Премьер отметил, что тему коррупции на Украине используют враги страны за рубежом.

«Они постоянно повторяют, что коррупция широко распространена. И они делают это повсюду, в том числе за рубежом. Время от времени я сталкиваюсь с этой проблемой, и я считаю, что она преувеличена», — добавил Гройсман.

Ранее сообщалось, что большинство граждан Украины (80%) считают безуспешными меры по борьбе с коррупцией в стране.