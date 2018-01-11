Опрос: почти половина граждан Украины считают провальной борьбу с коррупцией в стране

Большинство граждан Украины (80%) считают неуспешными меры по борьбе с коррупцией в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

Согласно данным опроса, 46% респондентов считают провальной борьбу с коррупцией на Украине, передаёт Интерфакс-Украина.

Отмечается, что 43% опрошенных не видят никакой инстанции, которая активно боролась бы с коррупцией в стране.

При этом 15% украинцев заметили борьбу с коррупцией, 2,5% оценивают её как полностью успешную.

Ранее проведённый опрос показал, что почти 40% граждан Украины выступают за немедленное отстранение президента страны Петра Порошенко.