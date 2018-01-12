В Госдуме прокомментировали реакцию ВМС Украины на предложение передать военную технику из Крыма

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин в беседе с RT прокомментировал заявление командующего Военно-морскими силами Украины Игоря Воронченко, который сказал, что вопрос о передаче Киеву из Крыма оставшейся украинской военной техники требует «очень тщательного изучения». По словам депутата, попытки украинской стороны искать политическую подоплёку во всём вызывают сожаление.

«Те виды вооружения, которые остались на территории Крыма как субъекта России, должны быть переданы той стране, которой они принадлежат. И для этого всё делается. Здесь никакого политического или идеологического следа, негативного оттенка, который ищет Украина, нет», — сказал он.

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко рассказал, что вопрос о передаче Киеву из Крыма оставшейся украинской военной техники требует «очень тщательного изучения».

11 января российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.