На Украине заявили о непричастности Киева к атаке на российские базы в Сирии

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В Министерстве обороны Украины заявили, что Киев не имеет отношения к атаке на российские военные объекты в Сирии, об этом сообщила пресс-секретарь оборонного ведомства Виктория Кушнир.

«Мы отвергаем эти обвинения», — цитирует Кушнир УНИАН.

Она также отметила, что предположение о возможной связи Украины с произошедшим является «информационной атакой». 

Ранее начальник управления строительства и развития БПЛА Генштаба Александр Новиков рассказал, что атаковавшие российские военные объекты в Сирии беспилотники несли боеприпасы со взрывчаткой, которая изготавливается в ряде стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов.

В ночь на 6 января была сорвана попытка атаки террористов на авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе с использованием беспилотников.

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