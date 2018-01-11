В Общественной палате оценили идею признать русский язык «культурной собственностью» Украины

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию образования и науки Людмила Дудова в беседе с RT прокомментировала призыв украинского писателя Адрея Куркова сделать русский язык «культурной собственностью» Украины.

«Обособить язык, сделав его собственностью какого-либо отдельного государства, — это только, наверное, на Украине могло прийти в голову. Говорить о каком-то особом русском языке там не приходится. Могут быть некоторые фонетические и даже лексические особенности. Но это всё же русский язык, а не диалект», — сказала она.

Дудова также добавила, что предложение Куркова создать на Украине институт русского языка с целью обособиться от общего «русского мира за пределами России» не такое плохое, если его реализация сможет остановить гонения на русскоговорящих украинцев.

«Если это даст людям право пользоваться своим языком, то в таком случае я даже соглашусь. Пусть у них будет какой угодно институт, только чтобы желающие говорить на русском языке имели эту возможность и не преследовались за его употребление. А последняя информация, приходящаяся с Украины, говорит о том, что русский язык повсеместно ограничивается в стране», — подчеркнула Дудова.

Ранее украинский писатель Андрей Курков призвал сделать русский язык «культурной собственностью» Украины.