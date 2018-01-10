СБУ вызвала Саакашвили на допрос 16 января

Следующий допрос экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в Службе безопасности Украины (СБУ) запланирован на 16 января. Об этом рассказал адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

«Следующая повестка получена на 16 января. Но эта дата может быть откорректирована по предварительному согласованию со следователями СБУ в связи с возможными судебными делами, которые могут у нас попасть на этот день», — цитирует Интерфакс-Украина адвоката.

10 января Саакашвили прибыл на допрос в Главное управление СБУ в Киеве.

По словам адвоката, Саакашвили провёл на допросе около 2,5 часа.

Политолог Олег Соскин в беседе с НСН рассказал, что Саакашвили на Украине поддержат те, кто выступает против президента страны Петра Порошенко.