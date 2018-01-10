На теле убитой на Украине правозащитницы Ноздровской найдена ДНК подозреваемого
На теле убитой правозащитницы Ирины Ноздровской обнаружена ДНК подозреваемого Юрия Россошанского, заявил первый заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
«Результаты проведения экспертизы ДНК: на потерпевшей были обнаружены частицы, которые принадлежат подозреваемому», — цитирует Интерфакс-Украина Аброськина.
По его словам, было проведено около 70 экспертиз.
Он добавил, что убийство Ноздровской, скорее всего, не было спланированным, а стало стечением обстоятельств. Отмечается, что подозреваемый признаёт свою вину.
Аброськин не стал называть точное количество ножевых ранений, нанесённых жертве, но отметил, что их было более десяти.
Тело Ноздровской было найдено 1 января в Вышгородском районе Киевской области.
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