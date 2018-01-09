Подозреваемый в убийстве правозащитницы на Украине арестован
«Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога», — приводит «112 Украина» слова судьи.
Он отметил, что в течение пяти дней постановление может быть обжаловано.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко поблагодарил правоохранительные органы за оперативное раскрытие убийства Ноздровской.
Также сообщалось, что подозреваемый в убийстве украинского юриста в ходе следственного эксперимента рассказал, каким образом было совершено преступление.