Подозреваемый в убийстве правозащитницы на Украине арестован

Короткая ссылка
Вышгородский районный суд на Украине арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Применить к подозреваемому Юрию Россошанскому меру пресечения в виде содержания под стражей в государственном учреждении СИЗО на срок 60 суток без определения возможности внесения залога», — приводит «112 Украина» слова судьи.

Он отметил, что в течение пяти дней постановление может быть обжаловано.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко поблагодарил правоохранительные органы за оперативное раскрытие убийства Ноздровской. 

Также сообщалось, что подозреваемый в убийстве украинского юриста в ходе следственного эксперимента рассказал, каким образом было совершено преступление. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119