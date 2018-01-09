Порошенко похвалил полицию за раскрытие убийства правозащитницы
«Я думаю, что такое быстрое раскрытие свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале, который есть у реформированной Национальной полиции... Я хотел бы поблагодарить за блестящую работу, за быструю реакцию», — сказал президент на встрече с представителями Нацполиции.
Швидке розкриття справи вбивства Ірини Ноздровської свідчить про надзвичайно високий потенціал, який має реформована Національна поліція.— Петро Порошенко (@poroshenko) 9 января 2018 г.
Під час зустрічі з керівництвом відомства наголосив, що така ж ефективність має бути продемонстрована і у розслідуванні інших справ. pic.twitter.com/Jg6QHdvzJm
По его словам, раскрытие этого убийства «делает честь и сотрудникам Нацполиции, и следователям, приобщённым к делу».
Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве Ноздровской во время следственного эксперимента рассказал, каким образом было совершено преступление.
Тело Ноздровской было найдено 1 января в Вышгородском районе Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».