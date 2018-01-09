Подозреваемый в убийстве украинского юриста Ноздровской рассказал о деталях преступления
«Он дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным», — приводит его слова телеканал «112 Украина».
Шкиряк проинформировал, что у следствия есть «безупречные доказательства» причастности задержанного к преступлению.
«Чтобы снять все инсинуации и догадки, я могу подтвердить, что подозреваемый и задержанный в совершении этого преступления — действительно близкий родственник гражданина Россошанского, который совершил ДТП, результатом которого стала смерть сестры Ирины Ноздровской», — отметил он.
Шкиряк также сообщил, что неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств случившегося продолжаются.
Накануне стало известно о задержании на Украине подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
Тело юриста было найдено 1 января в Вышгородском районе Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».