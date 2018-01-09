Подозреваемый в убийстве украинского юриста Ноздровской рассказал о деталях преступления

Подозреваемый в убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской во время следственного эксперимента рассказал, каким образом было совершено преступление. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Он дал показания, во время следственного эксперимента указал на место совершения преступления, место сокрытия тела погибшей и рассказал, каким образом было совершено это преступление. Подозреваемый не раскаивается в содеянном, считает свой поступок оправданным», — приводит его слова телеканал «112 Украина».

Шкиряк проинформировал, что у следствия есть «безупречные доказательства» причастности задержанного к преступлению.

«Чтобы снять все инсинуации и догадки, я могу подтвердить, что подозреваемый и задержанный в совершении этого преступления — действительно близкий родственник гражданина Россошанского, который совершил ДТП, результатом которого стала смерть сестры Ирины Ноздровской», — отметил он.

Шкиряк также сообщил, что неотложные следственные действия по выяснению всех обстоятельств случившегося продолжаются.

Накануне стало известно о задержании на Украине подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Тело юриста было найдено 1 января в Вышгородском районе Киевской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство».