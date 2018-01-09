Климкин в поздравлении новому главе МИД Польши: мы обречены на успех

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил Яцека Чапутовича с назначением на пост главы МИД Польши.

«Поздравляю господина министра Я. Чапутовича с назначением на должность руководителя МИД Польши», — написал Климкин в Twitter.

По его словам, он надеется на плодотворное сотрудничество для укрепления стратегического партнёрства между Украиной и Польшей.

«Дружба между нашими странами и народами является огромной общей ценностью, мы обречены на успех!» — заявил глава МИД Украины.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда назначил новых министров национальной обороны, иностранных дел и финансов.

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