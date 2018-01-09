МИД России возмущён латвийским законом, уравнивающим участников войны со стороны СССР и Германии

В МИД России возмущены принятием в Латвии закона, который уравнивает участников Второй мировой войны со стороны СССР и Германии.

Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что это свидетельствует о «планомерном курсе официальной Риги на переписывание истории».

«Цинично оскорбив память 150 тыс. советских воинов, героически отдавших свои жизни за освобождение Латвии, политическое руководство этой страны фактически уравняло в статусе участников Второй мировой войны, воевавших на стороне фашистской Германии, и их пособников с воинами антигитлеровской коалиции», — приводятся на сайте слова официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В МИД добавили, что данный закон вносит ещё больший раскол в общество. По словам Захаровой, это играет на руку «силам, заинтересованным в разжигании в латвийском социуме ксенофобских настроений и межнациональной розни».

«Возмущены этим очередным кощунственным законодательным актом. Откровенное глумление над ходом и итогами Второй мировой войны абсолютно неприемлемо и будет иметь серьёзные последствия для российско-латвийских отношений», — заявили в российском МИД.

Российская сторона призвала международные профильные структуры (ООН, ОБСЕ, СЕ) дать действиям латвийских властей соответствующую оценку.

4 января президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон, уравнивающий ветеранов, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдат нацистской Германии.

Участниками Второй мировой войны, согласно тексту закона, признаны, в частности, граждане страны, имевшие латвийское гражданство на 17 июня 1940 года. При этом власти Латвии не признают юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», а также уточняют, что страна, как «оккупированное государство», не принимала участия в военных действиях.

Ранее вильнюсский политолог Анатолий Иванов оценил в разговоре с НСН возможность восстановления отношений Литвы, Латвии и Эстонии с Россией.