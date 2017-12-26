Совфед призвал ЕС осудить принятый в Латвии закон о ветеранах войны

Совет Федерации принял заявление, в котором призвал страны Евросоюза осудить принятый Сеймом Латвии закон, уравнивающий участников Второй мировой войны со стороны СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении верхняя палата парламента призывает парламенты государств — членов ЕС, а также всех стран, поддержавших резолюцию Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, решительно осудить данный документ как «вызов всему мировому сообществу, исторической памяти народов, победивших нацизм».

Кроме того, Совфед призвал страны Евросоюза выразить «решительный протест подобному правовому произволу» в современной Европе, «где коллаборационизм времён Второй мировой войны решительно осуждается подлинно демократическими государствами и обществами».

21 декабря Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил проект закона об уравнивании ветеранов СС и Красной Армии.