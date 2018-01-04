В Латвии утверждён закон, уравнивающий участников войны со стороны СССР и Германии

Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон, уравнивающий ветеранов, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдат нацистской Германии. Об этом сообщает Latvijas Vēstnesis.

Отмечается, что действие закона распространяется только на граждан страны.

Izsludināts likums "Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu" https://t.co/ht91NCKc6C#Likuma mērķis − veicināt vienotu sabiedrības izpratni par Otro pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem pic.twitter.com/oFeATmnW1J — Latvijas Vēstnesis (@VestnesisLV) 4 января 2018 г.

Участниками Второй мировой войны, согласно тексту закона, признаны, в частности, граждане страны, имевшие латвийское гражданство на 17 июня 1940 года.

При этом власти Латвии не признают юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», а также уточняют, что страна, как «оккупированное государство», не принимала участия в военных действиях.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, воевавшим по обе стороны фронта, в том числе на стороне нацистской Германии.

Совет Федерации принял заявление, в котором призвал страны Евросоюза осудить принятый Сеймом Латвии закон.