В Латвии утверждён закон, уравнивающий участников войны со стороны СССР и Германии

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Президент Латвии Раймонд Вейонис утвердил закон, уравнивающий ветеранов, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдат нацистской Германии. Об этом сообщает Latvijas Vēstnesis.

Отмечается, что действие закона распространяется только на граждан страны.

Участниками Второй мировой войны, согласно тексту закона, признаны, в частности, граждане страны, имевшие латвийское гражданство на 17 июня 1940 года.

При этом власти Латвии не признают юридической ответственности за деятельность «оккупационных властей», а также уточняют, что страна, как «оккупированное государство», не принимала участия в военных действиях.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии в окончательном чтении одобрил законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны ветеранам, воевавшим по обе стороны фронта, в том числе на стороне нацистской Германии. 

Совет Федерации принял заявление, в котором призвал страны Евросоюза осудить принятый Сеймом Латвии закон.

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