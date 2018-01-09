Британские инструкторы приступили к новому этапу подготовки военных правоохранителей на Украине

Британские инструкторы начали новый двухнедельный этап подготовки военных правоохранителей на Украине. Об этом сообщает украинское Министерство обороны.

«Более 30 слушателей… будут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, зарубежные инструкторы сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции «Орбитал», они уже провели несколько разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.