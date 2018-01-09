Британские инструкторы приступили к новому этапу подготовки военных правоохранителей на Украине
«Более 30 слушателей… будут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам», — говорится в сообщении.
Как отмечается, зарубежные инструкторы сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции «Орбитал», они уже провели несколько разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.