Британские инструкторы приступили к новому этапу подготовки военных правоохранителей на Украине

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Британские инструкторы начали новый двухнедельный этап подготовки военных правоохранителей на Украине. Об этом сообщает украинское Министерство обороны.

«Более 30 слушателей… будут совершенствовать профессиональное мастерство, приобретать новые знания и навыки по ведению оборонных действий в городских условиях и противодействию самодельным взрывным устройствам», — говорится в сообщении.

Как отмечается, зарубежные инструкторы сотрудничают с Минобороны Украины в рамках операции «Орбитал», они уже провели несколько разноплановых тренингов и курсов для украинских военнослужащих.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.

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