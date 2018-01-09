Медведчук заявил о провале попытки Киева заменить российский рынок ЗСТ с ЕС

Попытка Киева заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с Евросоюзом провалилась. Об этом заявил лидер партии «Украинский выбор — право народа», представитель Украины в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

«По данным НБУ, в январе — ноябре 2017-го Украина нарастила товарооборот с Россией на 28,6%, а с ЕС — на 27,6%. К концу второго года действия ЗСТ с Евросоюзом рекордными темпами растёт… торговля Украины с Россией», — приводятся его слова в Facebook партии.

По мнению политика, российский рынок и инвестиции, а также кооперация остаются важными для украинской экономики.

«Попытка заменить их ЗСТ с ЕС провалилась. Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов», — заключил Медведчук.

Ранее стало известно, что в 2017 году торговля Украины с Россией выросла больше, чем с ЕС.