Порошенко упростил выдачу лицензий на украинское вещание на востоке страны
«Целью закона является обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения путём внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых для внешнего негативного информационного воздействия», — говорится в сообщении.
Как отмечается, документом вводится процедура предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом.
Согласно сообщению, это касается в том числе «Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также пограничных районов Украины».
В августе стало известно, что Киев планирует заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе.
В декабре депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT намерение Киева усилить вещание украинских телеканалов на территорию полуострова.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.