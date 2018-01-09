Порошенко упростил выдачу лицензий на украинское вещание на востоке страны

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, согласно которому упрощается выдача временных лицензий на телерадиовещание на востоке страны. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Целью закона является обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения путём внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых для внешнего негативного информационного воздействия», — говорится в сообщении.

Как отмечается, документом вводится процедура предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом.

Согласно сообщению, это касается в том числе «Автономной Республики Крым и города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также пограничных районов Украины».

В августе стало известно, что Киев планирует заблокировать вещание российских телеканалов и радиостанций в Донбассе.

В декабре депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара прокомментировал RT намерение Киева усилить вещание украинских телеканалов на территорию полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.