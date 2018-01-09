Постпред Украины: в ближайшее время подвижек в вопросе миротворцев в Донбассе не будет

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что, по его мнению, миротворческая миссия не будет размещена в Донбассе в ближайшее время.

Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».

«Такой прогресс намечался, был определённый оптимизм ещё в начале сентября, после того как этим вопросом стал заниматься только что назначенный спецпредставитель США Курт Волкер», — заявил Ельченко.

По его словам, «после трёх-четырёх встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнёров по нормандскому формату и членов Совета Безопасности ООН».

«Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ», — заявил он.

Также Ельченко отметил, что в связи с этим «в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет».

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ФАН предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля разместить вооружённый миротворческий контингент в Донбассе.