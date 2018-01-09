Постпред Украины при ООН: Киев будет вносить новые резолюции по Крыму

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Киев будет выносить на рассмотрение Генассамблеи организации новые резолюции по Крыму, если этого потребует ситуация.

«Возвращаясь к резолюции ГА ООН по Крыму: да, будут и третья, и четвёртая, и пятая. Хотелось бы, чтобы их не было 50 или 100, надеюсь, вопрос о возвращении Крыма будет решён раньше», — цитирует Ельченко «Европейская правда».

19 декабря Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по ситуации в области прав человека в Крыму. Киев приветствовал это решение.

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал ФАН заявление МИД Украины о принятой ГА ООН резолюции по Крыму.