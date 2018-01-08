Лукашенко назвал главное событие 2017 года для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал главное событие 2017 года для белорусов и отметил, что жизнь в стране является не прекрасной, но терпимой.

«Мы прожили очень сложный год. Я не буду вдаваться в подробности, уже много говорил и в конце года, и в своём новогоднем обращении. Но главное всеобщее событие этого года — нам, как мы и мечтали год назад... удалось преодолеть негативные тенденции в нашей экономике, и это немедленно повлияло на всё наше общество», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что постарается сделать всё для того, чтобы в Белоруссии люди жили хорошо.

«Жизнь у нас не прекрасна, я это понимаю, она терпима. В этом году мы должны сделать шаг вперед, подняться на ступеньку выше, чтобы эта жизнь была не просто терпимой, а нормальной. Особенность нынешнего момента в том, что у нас всё для этого есть. И мы обязательно должны вместе с вами сделать этот шаг, на эту ступенечку подняться. И тогда у нас через год будет о чём говорить, у нас совершенно иное будет настроение», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко поздравил белорусов с Рождеством.