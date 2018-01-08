СМИ: В Грузии сгорел следовавший в Турцию автобус

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Пассажирский автобус, следовавший из Азербайджана в Турцию, сгорел на востоке Грузии. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.

Как отмечается, все 50 пассажиров — в основном граждане России — успели своевременно покинуть автобус. Пострадавших нет.

Транспортное средство полностью сгорело. Начато расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что 12 человек получили травмы при падении автобуса в овраг в Баку.

Также URA.RU передавало, что под Екатеринбургом в результате ДТП с автобусом один человек погиб, 13 пострадали.

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