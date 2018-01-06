Пассажирский автобус упал в овраг в Баку

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В пресс-службе Минздрава Азербайджана заявили, что 12 человек получили ранения после того, как в Баку перевернулся автобус.

«Пассажирский автобус перевернулся в Баку. На данный момент 12 человек госпитализированы. Уточняется их состояние», — приводит РИА Новости слова представительницы пресс-службы Сафаи Ахмедовой.

Среди пострадавших трое детей.

Очевидцы происшествия рассказали, что автобус упал в овраг на территории посёлка Зыг. 

Ранее m24 сообщал о столкновении семи автомобилей на МКАД.

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