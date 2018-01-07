В Госдуме прокомментировали предложение о признании советского периода Украины «оккупацией»

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление главы Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича о том, что Киеву необходимо признать «оккупацией» советский режим.

По его словам, Вятрович не раз был замечен в подмене исторических фактов.

«Подтасовки исторических фактов у Вятровича в крови. В 2009 году он организовал музей голодомора, в котором выставили фотографии из США времён Великой депрессии. Теперь он оболванивает народ, что Украина подверглась советской агрессии, правда, забыл добавить, что и территориями приросла на 200%», — рассказал Бальбек.

Он добавил, что инициативу Вятровича вряд ли поддержит население страны.

«Поклонники Вятровича скромно прячут лица под балаклавами и знамёнами «Правого сектора»*, потому что здравомыслящие люди к нему уже давно повернулись спиной. Без сомнения, заявление Вятровича — это рай для украинской власти. Но как бы там ни было, миллионы украинцев по-прежнему отмечают праздники времён советской «оккупации», чтят героев войны и не подают руки историческим гениям вроде Вятровича», — отметил депутат.

Ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украине необходимо признать «оккупацией» советский режим.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).