На Украине заявили о необходимости признать годы в составе СССР «оккупацией»

Киеву необходимо признать «оккупацией» советский режим, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

По его словам, власти Украины должны предпринять «политические и законодательные шаги, которые бы давали наследственность украинской государственности от 17—21 годов до современного государства».

Он добавил, что для этого необходимо проводить информационную работу.

«Речь идёт о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — цитирует Вятровича издание «Обозреватель».

Ранее в Латвии утвердили закон, уравнивающий ветеранов, принимавших участие во Второй мировой войне на стороне СССР, и солдат нацистской Германии.