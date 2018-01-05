В Раде увидели в приговоре грузинского суда возможность для депортации Саакашвили
«Саакашвили приговорён к трем годам лишения свободы за превышение служебных полномочий… пока в Грузии… Будучи президентом Грузии Саакашвили в обход комиссии по помилованию помиловал трёх человек, виновных в убийстве банковского работника, то есть чистом уголовном убийстве», — написал он в своём Facebook.
По словам депутата, такое решение суда «открывает все юридические возможности для безотлагательной депортации Михо Саакашвили в Грузию».
5 января стало известно, что суд в Грузии заочно приговорил Саакашвили к трём годам лишения свободы.
Сам политик назвал «полностью незаконным» данное решение грузинского суда.
Политолог Игорь Рябов в ходе беседы с ФАН прокомментировал возможную высылку Михаила Саакашвили с Украины.