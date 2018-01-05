В Госдуме прокомментировали заявление Порошенко о «прощании» с Россией

Депутат Госдумы от Республики Крым, зампред комитета по делам национальностей Руслан Бальбек в беседе с RT объяснил, что значит очередное прощание президента Украины Петра Порошенко с Россией.

«У плохого клоуна самая популярная сцена — это прощание с публикой. Между цирковой ареной и администрацией президента Порошенко наблюдается именно такое сходство. Фразу «добро пожаловать» в широком контексте от западных партнёров Украина не услышала — осталось только прощаться с Россией, что и делает украинский президент, что называется, на бис», — отметил он.

По мнению парламентария, стремление Порошенко попрощаться с Россией не отражает реальные настроения украинского народа.

«То ухо украинской власти, которое должно слышать народ, уже три года забито наглухо, а другое ухо принимает только сигналы похвалы себе любимому, тем более что в понимании украинского президента народ — это его окружение, а все остальные — сепаратисты или сочувствующие. Чего их слушать? Вот и старается на бис для своей публики президент. Уже, наверное, ноги стёр до колен, уходя прощаться с Россией», — добавил депутат.

Ранее Пётр Порошенко в очередной раз заявил, что с получением безвизового режима с Евросоюзом Украина «окончательно попрощалась» с Россией.