В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за прошедшие сутки.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.
Отмечается, что спокойная ситуация сохраняется вторые сутки.
«За прошедшие сутки, обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. «Новогоднее» перемирие соблюдалось», — отметили в пресс-службе Народной милиции.
Ранее в ЛНР заявили об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.
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