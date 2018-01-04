В ЛНР заявили об отсутствии обстрелов со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили об отсутствии нарушений перемирия со стороны ВСУ за прошедшие сутки.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства ЛНР.

Отмечается, что спокойная ситуация сохраняется вторые сутки.

«За прошедшие сутки, обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано. «Новогоднее» перемирие соблюдалось», — отметили в пресс-службе Народной милиции.

Ранее в ЛНР заявили об обнаружении танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе.