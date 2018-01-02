В посольстве США на Украине призвали найти виновных в убийстве правозащитницы Ноздровской

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В посольстве США на Украине прокомментировали убийство правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.

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