В посольстве США на Украине призвали найти виновных в убийстве правозащитницы Ноздровской

В посольстве США на Украине прокомментировали убийство правозащитницы Ирины Ноздровской.

«Потрясены и опечалены убийством правозащитницы Ирины Ноздровской. Выражаем наши глубокие соболезнования близким и родственникам. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее стало известно, что украинская полиция рассматривает четыре версии убийства юриста и правозащитницы Ирины Ноздровской.