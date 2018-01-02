Украина назвала приоритеты в сотрудничестве с ЕС при председательстве Болгарии

Украина надеется, что председательство Болгарии в Совете Евросоюза будет способствовать имплементации приоритетов европейской интеграции страны. Об этом, как сообщает «Укринформ», говорится в предложенных украинской стороной приоритетах сотрудничества Украина — Европейский союз на протяжении председательства Болгарии в Совете ЕС.

В документе отмечается, что Киев предлагает сосредоточиться на вопросах политического диалога, безопасности и обороны, а также финансовой помощи.

В частности, украинская сторона заявляет о необходимости продолжения персональных и экономических санкций против России и поддержки развёртывания миротворческой операции ООН в Донбассе в координации с позицией Киева.

Также Украина предлагает создать новый финансовый инструмент с целью улучшения имплементации углублённой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, а также подробно изучить вопрос интеграции Украины в Таможенный союз ЕС.

Украинские власти также ожидают содействия Болгарии в продвижении членства в едином цифровом рынке ЕС.

Отдельно отмечается инициатива Украины о включении её в качестве ассоциированного члена общей европейской системы по предоставлению убежища.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко выразил надежду на прогресс в углублении политической ассоциации и экономической интеграции страны и ЕС, а также в укреплении поддержки восстановления территориальной целостности Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин, комментируя начало председательства Болгарии в Совете ЕС, заявил, что две страны имеют много общего.