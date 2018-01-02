На Украине зафиксировали рост экспорта ёлочных игрушек

Экспорт ёлочных игрушек с Украины за 10 месяцев 2017 года составил $6,1 млн, что на треть больше, чем за соответствующий период 2016-го.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на данные Министерства экономического развития и торговли.

Отмечается, что также расширилась и география поставок украинских изделий.

Экспорт осуществляется в основном в ЕС. В течение 10 месяцев 2017 года туда экспортировано 58,2% общего объёма таких украшений.

В числе пяти крупнейших рынков потребления украинских новогодних игрушек Нидерланды, Германия и Польша.

«На сегодняшний день ЕС является основным покупателем украинских ёлочных игрушек, но нашими игрушками украшены также ёлки и в США, Израиле, а также на Мальдивах», — заявила заместитель министра экономического развития и торговли Украины Наталья Микольская.

В прошлом году также появились новые страны — импортёры украинских изделий: Австрия, Армения и Румыния.