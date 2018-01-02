Украина увеличила добычу газа в 2017 году на 4,2%

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В 2017 году добыча природного газа на Украине увеличилась на 4,2% (на 838,2 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 825,3 млн куб. м.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные ПАО «Укртрансгаз».

Как отмечалось, добыча природного газа на Украине в 2016 году увеличилась на 0,5% (на 91,1 млн куб. м) по сравнению с 2015 годом — до 19 млрд 987,1 млн куб. м.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

В конце декабря научный руководитель программы магистратуры Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Иван Капитонов прокомментировал в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» арест поставок газа Украине Словакией за долги по решению Стокгольмского арбитражного суда.

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