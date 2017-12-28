Порошенко назвал условие для возобновления закупки газа у России

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Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что Украина может возобновить закупку газа у России, если он будет дешёвым.

«Они стучат: может, возьмёте наш газ? Да нет, у нас всё хорошо. Если он будет дешёвый, если он будет честный и некоррупционный — пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей», — отметил президент в ходе выступления, видео которого опубликовано на его странице в Facebook.

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что «Северный поток — 2» является военным проектом России.

В правительстве Германии рассказали, что считают политической задачей не допустить потерь Украины при реализации «Северного потока — 2». 

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